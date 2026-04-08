Medio Ambiente abre a consulta la nueva ley de Protección Civil con el Sepa como mando único

El Principado avanza hacia un sistema más eficaz y coordinado para proteger a la población ante situaciones de riesgo - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado el trámite de consulta pública previa del anteproyecto de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, "para avanzar hacia un sistema más eficaz, coordinado y preparado para proteger a la población ante situaciones de riesgo".

Según ha detallado el Ejecutivo este miércoles, la futura norma tiene como objetivo mejorar la preparación y la respuesta del Principado ante emergencias, así como reforzar la seguridad de las personas y la protección de los bienes. Para ello, integra en una única norma la regulación existente, con el fin de hacerla más clara, sencilla de aplicar y eficaz.

La nueva normativa establece un sistema autonómico de protección civil que ordena todos los recursos públicos que intervienen en este tipo de situaciones, con el fin de facilitar una actuación conjunta y organizada cuando más se necesita. Uno de los elementos clave de este modelo es el refuerzo del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), que asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación de las actuaciones.

El texto consolida el Sepa como mando único, con capacidad para dirigir sobre el terreno todos los recursos implicados y garantizar una respuesta rápida, eficaz y unificada. Según el Principado, este enfoque mejora la toma de decisiones en momentos críticos, favorece la colaboración entre administraciones y servicios, y asegura una actuación coherente en toda la comunidad.

La apertura de este periodo de consulta pública permitirá recoger aportaciones de la ciudadanía, entidades y organizaciones, con el objetivo de enriquecer el texto antes de su aprobación definitiva.