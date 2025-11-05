Medio centenar de cirujanos maxilofaciales participarán el viernes y sábado en el VIII Congreso Secomnor

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y los cirujanos Pablo Rosado y Mercedes Pérez, presentan el VIII Congreso Secomnor, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá, los próximos viernes y sábado, el VIII Congreso Secomnor, organizado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial del Noroeste y a la que está previsto que acuda aproximadamente medio centenar de cirujanos de esta especialidad.

Así lo han señalado durante la presentación del evento en el Consistorio gijonés, en la que ha participado la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y los cirujanos Pablo Rosado y Mercedes Pérez.

Moriyón, por su parte, ha destacado que esta especialidad es una gran desconocida y ha agregado que hay pocos cirujanos en España que la ejercen, por lo que le ha parecido un "éxito" el que haya logrado reunir este número de participantes.

Ha llamado la atención, también, sobre que al inicio se vinculaba a estos cirujanos con los que sacaban las muelas de juicio y ahora ha evolucionado la especialidad a tratamientos de envejecimiento incluso.

González-Palacios, por su lado, ha incidido en que este congreso reunirá en Gijón, en el hotel NH, a cirujanos orales y maxilofaciales de ciudades como Barcelona, Madrid, La Coruña, Santander, Vigo, Oviedo y Gijón.

Al tiempo, ha incidido en que el nivel de este evento contribuye a hacer de Gijón una ciudad de la ciencia, de la innovación y la tecnología.

Por su parte, Rosado, cirujano maxilofacial del hospital de Begoña y secretario a su vez de la Sociedad que organiza el congreso, ha señalado que el objetivo es acercar a los profesionales de Asturias Galicia Castilla y Cantabria el conocimiento científico de su especialidad y los últimos avances.

A este respecto, ha explicado que es una especialidad "joven", que data de 1977, cuyo campo de actuación incluye, entre otros, la oncología de cabeza y cuello, la traumatología facial y la cirugía plástica facial, así como las deformidades de la cara, el labio y paladar hendido o la implantología oral.

Ha señalado, asimismo, que durante este congreso se desarrollarán diversas ponencias "de gran calidad", especialmente centradas este año en patología orbitaria del tercio medio facial, así como en la cirugía plástica facial, sobre todo lifting, tratamiento del párpado caído. Sobre ello, ha remarcado que siempre se piensa en que se usa una técnica muy invasiva, pero hoy día las hay menos invasivas.

Más en detalle, ha avanzado que van a hablar de la parte del tratamiento de patologías y también de cirugía plástica facial del tercio superior y del tercio medio.

Rosado ha indicado que en el congreso se hablará también de oncología, en lo que tiene que ver con la reconstrucción en tumores infantiles, pero además abordarán la cirugía plástica facial, "que también está muy en boga a día de hoy", ha remarcado. "Es un tratamiento que es muy demandado por la sociedad, cada vez más", ha asegurado.

Por otro lado, ha incidido en que, a día de hoy, van apareciendo técnicas, por ejemplo endoscópicas, que les permite, a través de accesos muy pequeñitos, realizar este tipo de cirugías.

Hablarán, por otra parte, de deformidades de la cara y del tratamiento, por ejemplo, de casos de personas que muerden mal porque tienen la mandíbula muy grande o el maxilar muy pequeño. Otros de los tratamientos que se verán son lo que tiene que ver con el diseño en 3D.

El cirujano ha recalcado que tratan a veces patologías que para ellos es "un poco el día a día", pero son conscientes de que tiene unas secuelas que son "tremendas" para la persona que las sufre, como pueda ser lo que afecta a la masticación, a la vista o al habla, sin contar con toda la afectación psicológica que acompaña a esos procesos tanto para el paciente como para su familia y entorno.

Por su lado, Pérez, cirujana maxilofacial del Centro Médico de Oviedo, ha incidido en que hacía unos años que no celebraban el congreso y ahora se está queriendo arrancar otra vez.

Entre las técnicas que se van a ver en el congreso, ha citado la cirugía endoscópica, para extraer los cálculos en las glándulas salivales.

Según ella, en vez de realizar una cirugía abierta, con una cámara y un instrumental se puede realizar. Eso sí, ha aclarado que es una técnica "difícil y de reciente aplicación", de la que habrá alguna charla en el congreso.