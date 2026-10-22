Medio Rural abona 14,2 millones en anticipos de la PAC a más de 5.500 ganaderías asturianas

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OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abonado este jueves más de 14,2 millones en anticipos de la Política Agraria Común (PAC) de 2026 a más de 5.500 ganaderías asturianas.

Destaca el Principado que el pago cumple los compromisos anunciados por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política, así como con los recogidos en el Pacto por el Medio Rural, que establecía adelantar a octubre el abono de estas ayudas para reforzar la liquidez del sector.

De esta primera remesa, más de 7,4 millones corresponden al vacuno de carne, con 4.512 explotaciones beneficiarias, y más de 6,8 al de leche, con 1.006. La cuantía supera en casi 8,2 millones la movilizada en el mismo periodo del año pasado.

PRIMERA SEMANA

Además desde Medio Rural destacan que el Gobierno de Asturias inicia los abonos en la primera semana del periodo habilitado, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector en el Debate de Orientación Política y el Pacto por el Medio Rural. El calendario de anticipos continuará hasta el 30 de noviembre, con una previsión de pagos de 38,8 millones.

La Comisión Europea ha autorizado flexibilizar esta campaña, en la que se permite anticipar hasta el 75% de las ayudas directas

Por otra parte, el Gobierno de Asturias también ha abonado este jueves 319.189,41 euros en ayudas al sector apícola, de las que se benefician dos asociaciones y 31 apicultoras y apicultores.

Estas subvenciones, correspondientes a la Intervención Sectorial Apícola de 2026, están dirigidas a mejorar la producción y comercialización de la miel y reforzar la sanidad, protección y viabilidad de las colmenas.