Un menor resulta intoxicado por humo en el incendio de una vivienda en Avilés

Archivo - Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés. Foto de archivo. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado intoxicado por inhalación de humo este sábado por un incendio declarado en la cocina de una vivienda de la calle José Manuel Pedregal, en Avilés.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el afectado fue atendido por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y trasladado en la UVI móvil de Avilés al Hospital San Agustín.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.52 horas, al alertarse de un incendio en un edificio de ocho plantas. Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Avilés con un vehículo de primera salida y la autoescalera.

Los bomberos comprobaron que el fuego afectaba al mueble de la campana extractora de la cocina y lograron extinguirlo. La intervención concluyó a las 11.49 horas. Además del SAMU, la sala del 112 movilizó a la Policía Local.