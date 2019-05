Mercedes Fernández (PP) acude a votar otorgándole un "notable" al presidente saliente Javier Fernández (PSOE)

Publicado 26/05/2019 12:49:37 CET

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha otorgado un "notable" al actual presidente autonómico y ex presidente de la gestora del PSOE Javier Fernández. "Tengo el mejor balance posible", ha señalado.

A preguntas de los medios en el Colegio Jovellanos, en Gijón, donde ha ejercido su derecho al voto, Mercedes Fernández ha afirmado que en esta ocasión no acude a votar de igual manera porque "no es lo mismo ser candidato que no serlo".

Sobre el presidente actual, el socialista Javier Fernández, que al igual que ella no aspira a la reelección, ha destacado que tiene "el mejor balance posible" porque fue "presidente en momentos muy difíciles".

Así, ha destacado que a lo largo de ocho años, él como presidente y ella como jefa de la oposición, se queda con lo positivo y "un grato recuerdo", para lo que ha destacado los acuerdos "facilitados por ambas partes".

"Creo que fue bueno para Asturias, era una situación catastrófica en lo económico y no era bueno que el parlamento fuera una jaula de grillos y alcanzamos", ha explicado.