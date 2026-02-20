La Mesa de Turismo de FADE se opone la implantación de un impuesto sobre estancias turísticas en Asturias

Archivo - La presidenta de FADE, María Calvo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha acordado por unanimidad este vierns expresar su rechazo a la implantación de un impuesto sobre estancias turísticas en el Principado de Asturias, al considerar que se trata de una medida innecesaria, contraproducente y perjudicial para la competitividad del conjunto del sector turístico asturiano.

Tras la reunión mantenida con los representantes empresariales, la presidenta de FADE, María Calvo, ha afirmado que "Asturias no presenta problemas estructurales de masificación que justifiquen una medida de este tipo. Introducir un nuevo gravamen en el actual contexto debilita nuestra posición competitiva y afecta directamente a la rentabilidad de las empresas".

FADE sostiene que el turismo asturiano compite principalmente en segmentos vinculados a la naturaleza, la experiencia y la proximidad, donde el precio es un factor decisivo. Incrementar el coste final de la estancia supone asumir un riesgo evidente de desvío de demanda hacia destinos que no aplican esta figura fiscal. El impacto no se limitaría al alojamiento y la cadena de valor turística. El turismo sostiene una cadena más amplia que integra comercio, transporte, actividades culturales y servicios complementarios.

LOs empresarios asturianos afirman que cualquier reducción del gasto disponible por visitante repercutirá de manera transversal en todo el ecosistema empresarial, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la gestión del impuesto implicaría nuevas cargas administrativas y burocráticas que recaerían sobre los establecimientos, incrementando la presión sobre un sector que opera con márgenes ajustados.

UNA MEDIDA INNECESARIA EN EL MODELO ASTURIANO

La Mesa de Turismo subraya que Asturias ha construido su posicionamiento sobre la sostenibilidad, la autenticidad y la baja densidad turística. No existe un problema estructural de saturación que justifique la implantación de una tasa disuasoria. En este contexto, María Calvo señala que "no se puede penalizar fiscalmente una actividad estratégica que genera empleo, dinamiza el territorio y proyecta la imagen de Asturias al exterior. Antes de crear nuevos impuestos, debemos analizar si esa decisión fortalece o debilita nuestro modelo económico".

SOSTENIBILIDAD SIN PENALIZACIÓN FISCAL

El sector defiende que la sostenibilidad debe abordarse desde la gestión inteligente y proporcionada de los flujos turísticos -regulación puntual de accesos en espacios sensibles, planificación basada en datos, diversificación territorial e inversión en infraestructuras-, sin introducir medidas que encarezcan la estancia y reduzcan la competitividad del destino.

La Mesa de Turismo de FADE considera que la implantación de un impuesto sobre estancias turísticas no responde a la realidad del sector en Asturias y tendría consecuencias negativas para el empleo, la actividad empresarial y el posicionamiento del Principado como destino competitivo y sostenible.