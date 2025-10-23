Un miembro de la Comisión de Seguridad Minera habla de "falta de control" de la Administración en la mina de Cerredo

Luis Javier Vázquez revela que Blue Solving no ha pagado nóminas de junio y julio a trabajadores afectados por el accidente

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión de Seguridad Minera de Asturias Luis Javier Vázquez ha dicho que en la mina de Cerredo, donde fallecieron el pasado mes de marzo cinco mineros leoneses en una accidente, no solamente hubo incumplimientos "legales y morales" por parte de la empresa, sino que también se puede hablar de "falta de control" por parte de la autoridad minera.

Vázquez, con amplia trayectoria en la minería y de la Federación de Industria de CCOO, ha comparecido en la comisión del Parlamento asturiano que investiga el accidente en la mina que explotaba Blue Solving. Fallecieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos el 31 de marzo.

El sindicalista, ya jubilado, ha indicado que había precedentes porque ya en 2022 se produjo otro accidente mortal, con un trabajador fallecido y otro herido. También en aquel momento se estaba extrayendo carbón sin permiso.

La compañía entonces era Combail. Posteriormente la gestión de la compañía fue transmitida a Blue Solving, con las mismas raíces empresariales. Terminó explotando carbón, también sin permiso. En ese momento se produjo el accidente de 2025.

A juicio de Vázquez se debería haber puesto más empeño a la hora de vigilar que se cumplían con todas las normas. Existe además una legislación "muy completa" a la hora de tomar medidas. En este sentido ha recordado que con posterioridad al accidente, se paralizó una explotación en Cangas del Narcea.

"En 2022 estaban extrayendo carbón para su venta posterior, por supuesto. Es que no tenía permiso absolutamente de nada. Y resulta que a esa misma empresa se le autoriza luego la explotación de Cerredo posteriormente, después de haber incurrido en hechos de tal magnitud y de tal gravedad", ha comentado sobre la mina de Cerredo.

Lo que tenía Blue Solving era un permiso de investigación encaminado a hacer un tipo de grafito, pero se le pemitió extraer 60.000 toneladas de carbón, una cantidad que Vázquez considera "desmesurada".

"Yo saco 123 toneladas diarias. Realmente yo no necesito tanta producción para verificar un proyecto de investigación, a no ser que yo tenga un comprador", ha indicado.

"Si hay un empresario que ya me engañó una vez, tengo un antecedente, por sentido común, para ser mucho más vigilante", ha considerado.

En cuanto a las dificultades que pudieran existir para detectar que estaban extrayendo carbón sin permiso alegado por algunos comparecientes, Vázquez ha dicho que los inspectores son personas con formación en el sector, y que no se trata de hacer muchas inspecciones, sino hacerlas en profundidad. Además se ha mostrado contundente en que si el inspector quiere, el empresario no le engaña.

Ha puesto un ejemplo de que era evidente que allí se estaba explotando carbón y ha relatado que el día del accidente mortal él se trasladó al lugar. No le dejaron aproximarse mucho, pero simplemente viendo el tipo de madera que tenían en el exterior para las labores ya pudo concluir que estaban realizando esa actividad. "Esas cosas se veían", ha indicado. "El que controla y vigila tiene que verificar que las cosas se cumplen", ha comentado, señalando además que en el sector minero los inspectores tienen amplio margen de maniobra.

"El director facultativo les puede decir, les puede aconsejar, que vayan por un sitio u otro, pero el actuario tiene capacidad de decidir en función del conocimiento y puede decir, pues bueno, vale. O no", ha señalado apuntando a la autoridad minera como la responsable de controlar y vigilar estos procesos.

Ha indicado que en el Principado de Asturias esa autoridad se encuentra en la Dirección Regional de Minería y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. "Son los que aprueban los proyectos, también los de extracción de carbón, los proyectos laborales y los que tienen la autoridad para que tanto a nivel laboral como a nivel de seguridad, todo eso se lleva según la normativa vigente", ha comentado.

En cuanto a los antecedentes del empresario, el compareciente ha comentado que eran "brutales", pero no sólo con relación a la minería. "Uno de los dueños está incautado por tráfico de cocaína en Madrid en la Audiencia Nacional", ha apuntado.

De hecho, ha dicho que la empresa llegó a "engañar" a las autoridades a la hora de pedir el permiso de investigación que les fue concedido. Mandaron unas pruebas para el estudio de ese grafito sintético al Instituto del Carbón, ha relatado, que incluía una determinada calidad del carbón a analizar. Pero resulta que ese carbón no estaba incluido en las capas para las que se solicitaba el permiso. Lo que terminaron haciendo en Cerredo fue extraer carbón "de manera totalmente ilegal".

Vázquez ha lamentado no solo los incumplimientos legales del empresario, sino también de los morales. En este sentido, ha explicado que además de los cinco muertos en el accidente, hubo cinco heridos. Con uno de ellos habló este mismo miércoles.

"Les deben dos meses de salarios, los de junio y julio. No se les pagó. ¿Cómo puede pasar esto?", se ha preguntado Vázquez, tildando lo sucedido de "inaceptable".

El accidente minero de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025. La tragedia tuvo lugar en la mina de interior de la explotación, en el concejo de Degaña (Asturias), a cargo de una empresa que no tenía permiso para extraer carbón.

En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.