Mieres reclama al Ministerio de Transportes que "se ponga las pilas" y acabe las obras de las pantallas antirruido

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha emitido este sábado una nota de prensa en la que ha solicitado al Ministerio de Transportes que "se ponga las pilas" y acabe las obras de las pantallas antirruido.

Desde el consistorio, han explicado que después de muchos años reclamando la inversión desde el Ayuntamiento y los vecinos, el Ministerio anunció la actuación en 2022. "Empezaron las obras en enero del año pasado y estamos en noviembre de 2025 y aún no se han acabado", han lamentado.

Se trata de la la instalación de barreras de protección acústica a lo largo de siete kilómetros y medio, desde Baíña hasta Santa Cruz y Ujo. "Es inexplicable que avancen a esta velocidad y resulta sorprendente que el Ministerio no haya dado ningún tipo de explicación al Ayuntamiento", ha comentado.

Desde el Ayuntamiento han pedido al Ministerio de Transportes que "pise el acelerador" de esas obras. "No es justificable que unas obras que afectan a la principal autopista de Asturias y constituyen la principal vía de conexión con Madrid por carretera se dilaten de esta forma y avancen al paso de la tortuga. El ministro tiene que tomar cartas en el asunto y dar explicaciones de forma urgente", han señalado, en referencia a Óscar Puente.

Desde el Ayuntamiento emplazan al Ministerio a adoptar una serie de medidas que pasan por la revisión urgente del calendario de obra y la implementación de medidas extraordinarias para acelerar la ejecución y la presencia periódica de técnicos y responsables del Ministerio para supervisar las obras e informar al Ayuntamiento.

"El Ministerio tiene que dar explicaciones y tomar medidas para que las obras finalicen con urgencia. Los plazos están para cumplirlos y cuando se incumplen hay que tomar medidas, ya no valen excusas", insisten desde el Ayuntamiento.