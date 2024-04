Militantes y simpatizantes socialistas se concentran ante la sede de la FSA-PSOE en Oviedo para apoyar a Pedro Sánchez

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Militantes y simpatizantes socialistas se concentran este sábado ante la sede de la FSA-PSOE en Oviedo para apoyar al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los consejeros Marcelino Marcos Líndez o Guillermo Peláez, los diputados Ricardo Fernández o Noelia Macías, así como la exconsejera Ana Cárcaba o el exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, han acudido entre las más de 200 personas, según estimaciones policiales, a la concentración para seguir desde la calle Santa Teresa la retransmisión del Comité Federal del PSOE a través de una pantalla colocada en la entrada de la sede asturiana.

En palabras de la vicesecretaria de Organización y Coordinación de la FSA-PSOE, Rita Camblor, se trata de "un día importante" para el PSOE y su secretario general, pero "también" para el conjunto de la ciudadanía española.

"Para todos y todas las españolas porque toda la deriva que está llevando la política actual en nuestro país está quebrantando los valores de la democracia y eso es algo que no podemos permitir", ha dicho en declaraciones a los medios.

Para la dirigente socialista, "no tiene sentido hacer una política que se base en la crispación, que se base en el odio y que se base en la mentira". "No, eso no es política, eso no es la manera de representar a los ciudadanos y ciudadanas que nos votaron en las urnas", sostiene, asegurando estar "emocionada" por "el clamor" de cientos de personas ante las sedes socialistas en Ferraz, en Madrid, y también en Oviedo, "como del resto de España" en apoyo al presidente. "A nuestro legítimo, insisto, presidente", ha dicho.

En la misma línea, el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado, a su llegada a Ferraz para participar en el Comité, que "en un tiempo en el que todo se deshumaniza, en el que se ataca a la perspectiva personal, en el que se va a la agresión, a la calumnia, a la difamación, en el que se intenta acabar con las personas", quiere mostrar su cariño, afecto y apoyo a Pedro Sánchez.

Asimismo, recrimina que se haya puesto "en duda" la legitimidad del Gobierno. "Eso es algo que no podemos aceptar", remarca, incidiendo en que la legitimidad del Gobierno "la contempla y la respalda la Constitución Española".

Para Barbón, la decisión de Pedro Sánchez de "pararse y reflexionar" tiene que "invitar" al conjunto de los demócratas "a reflexionar". "Tenemos que reflexionar que es absolutamente inaceptable esta forma de hacer política que se basa en la destrucción del adversario", argumenta, calificando de "inadmisible" el intento de destruir a Pedro Sánchez y a su familia.

"Mi voz se suma a los que defendemos la libertad y la democracia, porque esto va de eso, de defender la libertad y la democracia, y voy a rebelarme con todas mis fuerzas y con todas las fuerzas del socialismo asturiano contra la injusticia", ha zanjado.