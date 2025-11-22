La mina derrumbada en Cangas del Narcea había sido inspeccionada este jueves

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo (dcha.), y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchea (izqda.). Junto con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en las inmediaciones de la mina accidentada. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha detallado que la mina de Cangas del Narcea en la que han muerto dos trabajadores tras el derrumbe de la explotación había sido inspeccionada varias veces, la última este mismo jueves.

En declaraciones a los medios en las inmediaciones de la mina de Vega de Rengos, gestionada por la empresa TyC Narcea, el consejero ha indicado que se había realizado una "revisión exhaustiva" de la minería privada en todo el Principado tras el accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos

En esta explotación en concreto se llevaron a cabo "diferentes inspecciones". "De hecho la última fue justamente ayer", ha añadido, defendiendo que "todas las actuaciones que han realizado los inspectores" reflejaron que "todo estaba en una situación normal".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sostenido que la mina derrumbada este viernes "lo tiene todo regla" y que, a raíz del accidente de Cerredo, se realizó "una revisión de toda la actividad minera en la minería privada".

"Se hizo una revisión completa y a fondo y esta mina no tenía absolutamente ningún problema, todos los permisos en regla y estaba más que revisada" ha añadido, recordando que tras el accidente de marzo se paralizó la actividad minera y posteriormente se fue recuperando, llegado incluso a autorizarse la utilización de explosivos en las minas.

AÚN NO SE SABEN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Preguntado por las causas del accidente, el consejero de Ciencia ha pedido prudencia y que ahora se deje trabajar a los efectivos de la Brigada de Salvamento, ya que hay una tercera persona en paradero desconocido.

"Hay que dejar también avanzar el tiempo para conocer muy bien las causas que han producido este fatal accidente", se ha limitado a decir Sánchez.