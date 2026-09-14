Mínguez (PSOE) critica a Canteli por restar importancia a la agresión en San Mateo

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID/OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, se ha mostrado este lunes "disgustada" por las declaraciones del alcalde de Oviedo por el PP, Alfredo Canteli, en relación a la agresión que habrían sufrido dos voluntarios de Asociación Moza d'Asturies.

Canteli dijo que no sabe lo que pasó, que solo ha escuchado una parte, que a veces a las anécdotas se les sacan de sitio y recordó que uno de los que habrían sido agredidos, el exconcejal Rubén Rosón ya tuvo algún problema con la policía.

Mínguez se ha mostrado "disgustada" con las declaraciones del regidor porque "hace un flaco favor" a quienes representan a las instituciones. "¿En qué momento en este país nos tiene que parecer normal que pase eso, que se pueda agredir a personas Lgtbi? ¿En qué momento hemos normalizado en nuestro país que se pueda insultar al presidente del Gobierno? ¿En qué momento hemos normalizado en nuestro país tanto odio?", ha preguntado.

"No queremos una sociedad que respire odio", ha añadido la también portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, antes de defender que "los derechos se tienen que defender" y que se debe condenar "cualquier tipo de violencia".