El Ministerio ve "factible" aprobar "pronto" nuevas bonificaciones para el peaje del Huerna

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que es "factible" que el Gobierno central amplíe y mejore las bonificaciones del peaje del Huerna "pronto", llegando estas nuevas medidas a tiempo para los presupuestos de 2014.

Así se estudiará la ampliación de la bonificación a los transportistas hasta llegar al 60% y en el caso de los vehículos ligeros, se va a estudiar una bonificación "prácticamente desde el primer viaje y no desde el tercer viaje".

Lo harán tras la petición trasladada esta mañana por parte del consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que ha indicado que "hay una horquilla presupuestaria suficientemente amplia para hacer el trabajo que toca y que pasa por analizar cómo se ha comportado la movilidad en este último año con unas bonificaciones que son nuevas y aprovechar al máximo el dinero.

"Estamos abiertos a estudiar con cuidado e interés esa mejora de la bonificación que es ya importante, pero se nos ha hecho un planteamiento del que hemos tomado nota. Lo analizaremos para dar una respuesta que en principio espero que sea positiva", ha dicho el secretario de Estado que ha añadido que la idea es aprovechar el dinero existente.

LUZ VERDE DESARROLLO PUERTO DE AVILÉS

Durante la reunión celebrada este martes en la sede de Presidencia también se ha firmado un convenio, en el que también participa el Gobierno del Principado, para el desarrollo de la margen derecha de la ría de Avilés, lo que va a permitir "varias cosas al mismo tiempo", según ha indicado Santano.

Así ha indicado que este desarrollo permitirá que siga desarrollándose la actividad económica de Acciona, pero además permitirá ganar en seguridad y en espacios de calidad para la ciudadanía, así como desarrollar un espacio nuevo logístico muy necesario para el puerto de Avilés.

AVE Y TRENES ABRIL

Por otra parte a preguntas de los periodistas, el secretario de Estado no ha querido concretar nada más sobre la llegada de los trenes Avril. "Me remito a las declaraciones que ya en otras ocasiones ha hecho el ministro, que son conocidas y por tanto no tengo nada que añadir en ese sentido", ha dicho Santano, que no obstante ha reiterado la importancia y los cambios que para la región ha supuesto la apertura de la variante de Pajares.

En cuanto al Plan de Cercanías, tanto el secretario de Estado como el consejero han indicado que pronto habrá nuevas y buenas noticias, pero han insistido en que se está trabajando y ya hay activados 800 millones.

"Por supuesto que en la reunión hemos abordado también el marco de las cercanías, con los avances en el material rodante y que tendrá novedades a corto plazo, pero bueno que tendrá que presentarse adecuadamente porque ese acuerdo además no sólo con Asturias también es con Cantabria. Pronto habrá noticias muy positivas", ha indicado Calvo.