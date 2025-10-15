La ministra Pilar Alegría estará este jueves en Oviedo para participar en el Congreso Nacional de Radio Escolar

Archivo - La ministra de Educación, Pilar Alegría, junto al presidente del Principado, Adrián Barbón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, participará este jueves en la jornada inaugural del Congreso Nacional de Radio Escolar 2025, que se celebrará durante dos días en el Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo (Asturias).

A las 10.00 horas, la ministra será entrevistada en directo por estudiantes de 'Radio Periferia', del IES La Eria de Oviedo, junto a la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo.

El congreso, organizado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Gobierno del Principado, tiene como objetivo fomentar el uso educativo de la radio escolar como herramienta pedagógica para el desarrollo de competencias comunicativas, creatividad y trabajo en equipo en todas las etapas educativas.

Durante las jornadas, a las que asistirán 250 docentes de distintas comunidades autónomas, se ofrecerán charlas de expertos en comunicación y educación, mesas redondas, presentaciones de experiencias escolares y actividades prácticas dirigidas al profesorado.

El encuentro se cerrará con una mesa redonda con profesionales de medios nacionales, entre ellos Jorge Abad (Onda Cero), Ainhoa Caballero (RNE), Dani Garrido (Cadena SER) y Marcos Martín (COPE Asturias).