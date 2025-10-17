Monteserín confía en que se alcance "la mejor situación" paras los trabajadores de Windar

Reunión de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, con representantes del comité de empresa de Windar Wind Services. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, confía en que en el órgano de mediación se pueda alcanzar "la mejor situación dentro de la complejidad" para los trabajadores de Windar Wind Services. Desde el Ayuntamiento van a "estar muy atentos" a este proceso y ha reiterado que "cualquier despido de nuestras industrias nos duele muchísimo".

Monteserín ha realizado estas declaraciones tras una reunión mantenida esta mañana en el Ayuntamiento con representantes del comité de empresa, en la que los trabajadores le trasladaron cuál es el estado de su situación.

La regidora ha asegurado que el Consistorio "va a estar al lado de los trabajadores" en este proceso. "Nos duele muchísimo, sean trabajadores de Avilés o de Gijón, son trabajadores de Asturias y por tanto nos incumbe cualquier despido de nuestras industrias", ha afirmado.