Monteserín da la bienvenida a los 12 nuevos agentes de la Policía Local

AVILÉS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha dado este miércoles la bienvenida a los doce nuevos agentes que se incorporan a la plantilla de la Policía Local tras haber superado el XXXI Curso Selectivo de Nuevo Ingreso, requisito previo a su nombramiento como funcionarios de carrera.

La regidora ha presidido el acto institucional celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, acompañada por el concejal de Recursos Humanos, Noé Vega; el comisario jefe de la Policía Local, Rafael Ángel Rodríguez; el director de la Escuela de Seguridad Pública de Asturias, Óscar Marcos López; y representantes de la Corporación Municipal.

Monteserín ha felicitado a los nuevos integrantes del cuerpo, subrayando la importancia de su compromiso con la ciudadanía. "Aportáis la frescura que todo servicio necesita para asumir los nuevos retos que nos exige nuestra sociedad, y la ilusión y el compromiso de afrontar la apasionante tarea de ser servidores públicos", destaca.

La alcaldesa ha remercado los valores esenciales de la vocación policial, como la empatía para atender a personas en situaciones adversas, la inteligencia para resolver conflictos y la templanza para garantizar espacios seguros. Además, ha insistido en que "la mejor intervención es siempre la preventiva, buscando entendimiento, conciliación y mediación para evitar el conflicto".

Monteserín ha recordado que Avilés es una ciudad segura y ha respaldado su afirmación con datos: la tasa de criminalidad se redujo un 14,9% en el segundo trimestre del año, frente al incremento del 3,1% en Asturias, situándose como la mayor bajada entre los municipios asturianos de más de 20.000 habitantes.

Por último, la alcaldesa ha destacado la coordinación entre la Policía Local y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como el respaldo de las políticas sociales del municipio, a las que atribuyó parte del éxito en los índices de seguridad. "Vuestra labor es imprescindible en la protección del modelo de bienestar y convivencia que identifica a nuestra sociedad y en la defensa de los valores democráticos", concluye.

Los nuevos agentes incorporados son Fernando Fernández Estrella, Alejandro Sánchez García, Mónica Tamargo Serrano, Adrián Valdizán Quintana, Manuel Álvarez Arnaldo, Roberto Capa Calvo, Juan José Cueva Fernández, Sergio Fernández Prendes, Gregorio García Alonso, Antonio Mera Menéndez, Elena Rodríguez Fernández y Pablo Rodríguez García.