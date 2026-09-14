Morán Martínez (Fiscalía Antidroga): 'Estrangulamiento financiero' para combatir el narco

La fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, inaugura la Junta de Fiscales Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga (FEAD), en Gijón, junto al consejero Guillermo Peláez y Gabriel Bernal (Fiscal Superior Asturias). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, ha señalado este lunes, en Gijón, que, en estos momentos, están focalizados en el "estrangulamiento financiero" del narcotraficante.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de la celebración, en Laboral Ciudad de la Cultura, de la Junta de Fiscales Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga (FEAD), que se celebrará hasta el próximo miércoles, y que ha contado con la participación, en el acto inaugural, del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez.

Morán ha explicado que esta reunión que celebra la Fiscalía Especial Antidroga todos los años una reunión tiene una doble dimensión, una dimensión centralizada, ya que son Fiscalía Especial en la Audiencia Nacional, pero también, descentralizada, ya que tienen un despliegue territorial con 31 delegados, también en Asturias con una delegada.

La reunión sirve, además, para discutir, reflexionar, toma de conclusiones, adoptar programas y estrategias de cara al año que viene.

En esta línea, es donde ha insistido en que están intentando focalizarse mucho en la persecución del blanqueo, "porque al final estrangular económicamente las redes es la forma más eficaz", ha considerado. Dicho esto, ha apuntado que eso no quita para seguir con las incautaciones de las redes de narcotráfico.

También ha visto importante el tener en cuenta las nuevas técnicas que utilizan estas redes, fundamentalmente, por ejemplo, para comunicarse o para transportar la droga.

"El Estado tiene que armarse también de todos los medios técnicos para responder a esa amenaza", ha remarcado Morán Martínez, relacionado con la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Por otra parte, ha apuntado que, si bien, en general, ha bajado algo la incautación de drogas, ha aclarado que estas cifras de incautaciones dependen un poco del año y a lo mejor de la operación que se lleva a cabo.

"Lo cierto es que cada vez hay más cocaína disponible en España y está entrando por todo el territorio y en Asturias también", ha recalcado.

En cuanto a las razones para este incremento, ha señalado que hay más consumo, aunque ha matizado que también depende del lugar. Sobre ello, ha indicado que en Asturias probablemente no, pero por la situación geográfica de España, es un lugar de paso de la cocaína que viene por mar para llegar después a otros lugares de Europa.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Junto a ella ha hablado el consejero, quien ha destacado el hecho de que se haya escogido Asturias para celebrar esta reunión, en la que va a haber tres días de "intenso" trabajo y en la que se va a abordar todos los delitos "tremendamente complejos" relacionados con la salud pública, con la drogadicción y con esas organizaciones criminales transnacionales.

Peláez ha remarcado que estos son delitos, además, que inducen a otros delitos. A esto ha sumado la "enorme gravedad" que supone todo lo relacionado con la droga, que prevalece por encima de necesidades personales y sociales, además de agravarlas.

Por todo ello, ha considerado importante combatir el tráfico de drogas desde diversos ámbitos, a través de la colaboración institucional.

A este respecto, ha asegurado que el Gobierno del Principado de Asturias está a disposición, en este caso de los fiscales antidroga, para colaborar en combatir unos delitos "especialmente graves" como son estos y que tienen, además, una incidencia social "muy elevada".

El consejero ha recordado que en la Memoria de la Fiscalía presentada la semana pasada se advertía de que se había producido un incremento en los delitos relacionados con salud pública, por lo que es más importante si cabe que se celebre en Gijón esta Junta y que puedan discutir y abordar desde distintos prismas cómo combatir esta delincuencia organizada.