Moriyón advierte de que romper el consenso de 2019 condena al Plan de Vías a un retraso de otros 20 años

El Grupo Municipal de Foro remite al BEI toda la información de la que dispone sobre el proyecto

GIJÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Foro Asturias y ex alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha señalado este viernes en Gijón que "romper el Convenio del Plan de Vías que se firmó en 2019, con un consenso histórico, es condenar a Gijón a otros veinte años de atraso".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar Gijón, junto al secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares; el portavoz municipal en el Ayuntamiento gijonés, Jesús Martínez Salvador; y el diputado nacional de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca.

"Poner de acuerdo a 15 asociaciones vecinales, seis partidos políticos y tres Administraciones de diferente signo no ocurre con frecuencia, y todos sabemos que si este Convenio no se ejecuta, no habrá otro igual", ha insistido.

Moriyón ha incidido en que la "ciudad no va a perdonar que se la vuelva a traicionar con el enésimo cambio en un proyecto que desde Madrid se vuelve a intentar aparcar".

Pumares, por su parte, ha indicado que no resulta creíble que el presidente Adrián Barbón, también secretario general de la Federación Socialista Aasturiana (FSA), promueva la búsqueda del consensos mientras al mismo tiempo desprecia los compromisos firmados. "Por ello, le exigiremos explicaciones en la Junta General", ha adelantado.

Por su lado, Martínez Salvador, ha explicado que "al retraso en la redacción del estudio informativo, a marear la perdiz y a mentir a los vecinos, se une ahora que desde que llegaron al Gobierno no han movido un solo dedo para obtener financiación del BEI, así que el Grupo Municipal de Foro Asturias ha remitido esta mañana toda la documentación de que dispone".

"El ministro Ábalos debe dar explicaciones en el Congreso sobre el atropello sin precedentes que supone dejar a Gijón con una estación provisional tras firmar un convenio y publicarlo en el BOE dos días antes de las elecciones municipales", ha apuntado, en su caso, Martínez Oblanca.