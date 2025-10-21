Moriyón destaca la obra de mejora de la accesibilidad y confortabilidad del Ateneo Obrero

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), junto al edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

Los trabajos, presupuestados en 225.000 euros y otros 48.000 de la sustitución de los ascensores, permiten ganar espacio

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha destacado este martes la reforma que se está acometiendo en el Centro Municipal Integrado Ateneo Obrero de La Calzada, que permitirá mejorar no solo la accesibilidad sino también la confortabilidad tanto de trabajadores como de usuarios.

Así lo han indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante la visita a las obras del Centro Municipal Integrado Ateneo Obrero, de La Calzada, acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

Los trabajos, que han supuesto una inversión de 225.000 euros y otros 48.000 euros de la sustitución de los ascensores, se espera que estén finalizados para poder inaugurar su nueva distribución a primeros del próximo mes de noviembre.

Villoria, por su parte, ha explicado que se ha hecho una reforma integral de la planta baja, lo que ha permitido ganar accesibilidad, sobre todo, pero también espacios.

Asimismo, ha apuntado que se bajaron los ascensores a la cota cero, lo que hizo posible demoler rampas y escaleras que había de acceso a los ascensores y, con ello, ganar mucho espacio.

Al tiempo, se ha permutado la posición de la zona de atención al ciudadano y la zona expositiva. Esta última estaba al fondo, y ahora estará a la izquierda según se entra, "con paneles móviles muy versátiles que gana en versatilidad", ha apuntado.

En cuanto a la zona de atención al ciudadano, esta pasa a este lado derecho según se entra, adaptándolo al modelo de atención actual.

A esto ha sumado que hay cinco puestos de trabajo, con posibilidad de uno más, sala de espera que antes no había. "Ganamos en accesibilidad, en versatilidad y en espacios para los ciudadanos", ha resaltado el edil.

Ha indicado, también, que se renuevan todos los espacios comunes del resto de la planta, con lo que abren los huecos de los ascensores en el resto de plantas para hacerlos accesibles. Se incorporan, además, elementos en Braille.

Moriyón ha agregado, sobre la reforma, que no era ya normal tener a los trabajadores en un mostrador como hace muchos años, cuando lo normal es que tengan su espacio, con una mesa para recibir a los usuarios y puedan sentarse.

Al margen de esta obra, Villoria ha apuntado que están ejecutando la de la avenida Schultz, para hacer esta más accesible, y también los trabajos en las baterías altas del cerro de Santa Catalina, aunque está previsto hacer, además, la reforma del Asilo Pola, que alberga el museo Nicanor Piñole, para hacerlo también accesible.

Preguntado por el Hogar de Ceares, ha señalado que es una obra de reforma que se va a ejecutar con cargo del presupuesto de 2026, para dotar de accesibilidad a todas las plantas.

La alcaldesa ha añadido a todo ello la reforma prevista en el edificio de la antigua Fundación Metal, para el que hay previsto, hasta la fecha, que dé servicio a los vecinos de Nuevo Roces. Uno de los problemas de este inmueble es la accesibilidad, que habrá que abordar.