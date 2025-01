Moriyón dice que Emtusa no puede asumir íntegramente de la rebaja al transporte por un "capricho político"

La regidora confía en que se lleve pronto al Congreso un decreto con la ayuda al transporte

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha dejado claro este viernes que no se puede hacer que "recaiga en las espaldas del Ayuntamiento una cosa que ahora mismo es un "capricho político", con alusión al decreto 'Ómnibus' que fue rechazado en el Congreso de los Diputados y que, entre otras muchas medidas, incluía la rebaja al transporte público.

"No podemos asumirlo", ha remarcado respecto a la rebaja del transporte con fondos municipales. "No puede haber un problema donde hay una solución", ha apuntado, no obstante, la regidora gijonesa, en declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración del carril bici en la calle de Rodríguez San Pedro.

Moriyón ha opinado que todo se debe a que el Gobierno central quedó "enrabietado" porque le falló un socio, Junts, a la hora de conseguir los votos necesarios para el citado decreto.

Pese a ello, se ha mostrado confiada en que se pueda llevar al Congreso la votación de las medidas que afectan a tanta gente, como es la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, a lo que ha pedido que el Gobierno sea "lo más ágil posible".

A nivel local, ha asegurado que el compromiso del Ayuntamiento con el transporte público es "inexcusable". Ha puesto de ejemplo, en este caso, que en el último mandato de PSOE - IU la aportación municipal a Emtusa fue de 11,2 millones de euros mientras que hoy día están aportando 16,5 millones de euros, lo que suponen cinco millones de euros más.

A esto ha sumado que los menores de 17 años no pagan billete de autobús en Gijón, mientras que existe el bono social para las personas más vulnerables, al margen de otras ayudas.

"Los compromisos son claros", ha afirmado la alcaldesa, quien ha confirmado que el Ayuntamiento cumplirá con su compromiso de complementar la ayuda estatal si esta se llega a aprobar.