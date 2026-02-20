Movilidad aborda con la CAC-Asprocon la planificación anual de inversiones

Reunión del Comité Asesor - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha mantenido un encuentro con el presidente de la CAC-Asprocon, Joel García, para evaluar la planificación de inversiones prevista para este año e impulsar la nueva Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la Consejería ha tramitado 64 anticipados de gasto para agilizar la licitación y ejecución de proyectos de carreteras, puertos y actuaciones del ciclo del agua. Este mecanismo administrativo permite preparar los expedientes antes de la apertura formal del presupuesto y acelerar la tramitación de los proyectos.

La planificación estratégica de actuaciones y contratos se saldó el año pasado con una ejecución superior al 95% en inversiones en la red autonómica de carreteras y puertos.

El encuentro ha servido para encarar la elaboración de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036, un documento que marcará la planificación de la próxima década y que toma como referencias los acuerdos de la concertación social y la Alianza por las Infraestructuras.

El Principado integrará en su diseño a ayuntamientos, agentes sociales, colegios profesionales y asociaciones ciudadanas, que participarán en su seguimiento y evaluación.

La nueva estrategia dará continuidad al Plan de Infraestructuras del Principado (PIMA) 2015-2025 y se articula en siete ejes: modernización y conservación de la red existente, refuerzo de la seguridad vial, mejora de la accesibilidad en el medio rural para combatir la despoblación, fomento de una movilidad sostenible e inclusiva, impulso del transporte intermodal, avance en digitalización e innovación tecnológica y aumento de la resiliencia frente a riesgos climáticos y fenómenos meteorológicos extremos.