Movilidad adjudica por 352.500 euros las obras de la red de abastecimiento de agua de Panizales y Piñella, en Illas

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha adjudicado a la empresa Sogener SDS S.L. las obras de ampliación y refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable de Panizales y Piñella, en Illas, por 352.512 euros. La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá garantizar un suministro más estable y resolverá las incidencias que se registran durante los periodos de mayor demanda.

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, incluye la ampliación de la red de abastecimiento mediante la construcción de nuevas conducciones que enlazarán con las infraestructuras ya existentes.

Además, se instalará una nueva estación de bombeo, una infraestructura necesaria para impulsar el agua hasta los puntos situados a mayor altitud, donde las características del terreno dificultan que llegue con la presión suficiente. Para ello, está previsto demoler una edificación existente.

Los trabajos incorporarán un sistema de producción de energía mediante paneles solares, para reducir el consumo eléctrico de la instalación y asegurar su funcionamiento durante varias horas en caso de interrupción del suministro eléctrico.

El proyecto incluye, además, la ejecución de una nueva conexión a la red de agua de Cadasa, una medida que asegura el acceso de pequeñas poblaciones a una fuente abastecimiento estable y evita problemas de suministro.

La actuación se completará con la mejora del acceso a la nueva estación de bombeo y con las conexiones necesarias a las redes de suministro de agua y de electricidad para garantizar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura.