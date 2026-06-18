Movilidad apoya con 100.000 euros a las empresas de transporte para adaptar su flota en materia de accesibilidad

Vehículo accesible - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina 100.000 euros a apoyar a las empresas de transporte en la adaptación de su flota en materia de accesibilidad. La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, está abierta hasta el próximo 30 de junio.

Estas subvenciones cubren tanto la compra de vehículos nuevos (o su adaptación), como la compra de vehículos usados ya adaptados. Las ayudas se aplican a las inversiones que las empresas hayan realizado en esta materia en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Las ayudas para mejorar la accesibilidad de las flotas de viajeros se suman a las líneas que el Gobierno de Asturias impulsa para apoyar al sector en otras cuestiones estratégicas como la descarbonización o la digitalización, que resultan estratégicas para su competitividad y proyección económica, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.