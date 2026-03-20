Movilidad refuerza la conexión entre Pola de Laviana y Gijón con dos frecuencias más a partir del lunes

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OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias amplía el servicio de transporte público entre Pola de Laviana y Gijón con dos servicios más de ida y vuelta en los días laborables. Con este refuerzo, se alcanzan las 18 conexiones diarias entre ambos concejos, con rutas que dan servicio a otros municipios del corredor del Nalón, como San Martín del Rey Aurelio y Langreo.

Las nuevas frecuencias estarán operativas a partir del próximo lunes, día 23 de marzo. Son dos nuevas salidas todas las tardes desde Pola de Laviana, a las 21.15 y las 22.15 horas, y otras dos desde la plaza de Europa de Gijón, a las 19.45 y las 20.45 horas. Todas ellas se implantan en la ruta que realiza el trayecto por la autovía minera (AS-I) y termina en la citada plaza gijonesa.

De este modo, la oferta de transporte público del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) entre Laviana y Gijón queda configurada con 18 conexiones, de lunes a viernes, que cubren toda la demanda, dado que abarcan una amplia horquilla de horarios e incluyen cinco itinerarios diferentes, con paradas en enclaves estratégicos como el Hospital Universitario de Cabueñes. Así, el primer servicio desde la capital lavianesa parte a las 06.15 horas y el último, a las 22.15. En sentido inverso, desde Gijón, el primer trayecto sale a las 07.00 horas y el último, a las 22.30.

Todos los servicios están incluidos en las ventajas de la tarjeta 'Conecta', el billete único que permite moverse por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes.