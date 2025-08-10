Muere un hombre de 33 años al salirse de la vía en la A64, a la altura de Pola de Siero

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años falleció esta mañana tras sufrir una salida de vía, por causas que se desconocen, en la A-64, sentido Villaviciosa, a la altura de la salida 21 en La Pola, Siero.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 7:35 horas. En la llamada se indicó que un coche había sufrido una salida de vía. De inmediato se movilizó al Jefe de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de la Zona Centro y a seis efectivos del parque de La Morgal, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Tras la pertinente autorización, los bomberos retiraron una puerta del coche para proceder a la extracción del cuerpo del interior del vehículo. La dotación de bomberos también procedió a la señalización de la zona.

Tras finalizar la intervención, los efectivos de bomberos retiraron a base a las 8:24 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que movilizó la UVI-Móvil de Oviedo y al médico y la ambulancia de Siero.