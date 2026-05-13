Muere el presidente del PP de Colunga, Justino Pérez, a los 66 años

El presidente del PP de Colunga, Justino Pérez y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Colunga ha fallecido este miércoles a los 66 años de edad, según ha confirmado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien ha destacado de Pérez su "entrega y vocación".

En un mensaje en sus redes sociales, Queipo ha mostrado la "enorme tristeza" de los 'populares' por la muerte de Pérez, "una persona con profunda vocación de servicio público".

"Su entrega y su vocación dejan una huella imborrable en todos los que compartimos camino con él, más allá de su labor política", ha destacado el líder de los 'populares', quien también ha tenido unas palabras de recuerdo al presidente del PP de Colunga en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias. En la misma sesión, el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), también ha trasladado las condolencias por el fallecimiento del político.