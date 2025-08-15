Una mujer con una hemorragia grave recibe auxilio de la Policía Local de Langreo en su domicilio

Archivo - Un agente de la Policía Local, foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Langreo intervino el pasado 7 de agosto para prestar auxilio a una mujer que sufrió una rotura de vena varicosa en su domicilio, según ha informado este viernes el Ayuntamiento local, que ha querido destacar en una nota de prensa la "rápida intervención" del cuerpo.

Según ha detallado el Consistorio, a primera hora de la tarde de ese día, el servicio policial recibió una llamada directa de auxilio del cónyuge de la afectada, que alertó de que la mujer se encontraba gravemente herida y sangrando. Una patrulla -formada por un agente veterano y un policía en prácticas- se desplazó al lugar.

Acorde a la información municipal, los agentes aplicaron un torniquete para contener la hemorragia y contactaron con el Servicio de Emergencias del 112, que les indicó las pautas a seguir hasta la llegada de una ambulancia con personal sanitario. La mujer se encuentra actualmente en su domicilio recuperándose.

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, ha reconocido la labor de la Policía Local y ha señalado que no es la primera vez que afronta situaciones de este tipo. En este escenario, ha recordado que en una actuación reciente un agente resultó arrollado en una gasolinera por un vehículo que intentaba darse a la fuga.