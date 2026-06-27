Una mujer resulta herida por la caída de una roca en Cabrales y es trasladada en helicóptero al hospital

Archivo - El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado. Foto de archivo - BOMBEROS DE ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este sábado tras un desprendimiento de rocas en una zona de montaña del concejo de Cabrales, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en su red social X.

El incidente se produjo en las inmediaciones del puente Zardo, cuando un grupo de seis personas se encontraba en la zona. Según el 112 Asturias, una roca cayó sobre la pierna de la afectada.

El equipo de rescate evacuó a la mujer en el helicóptero medicalizado, tras ser atendida en el lugar, y la trasladó al Hospital de Arriondas.

El aviso se recibió a las 09.45 horas y la intervención se dio por finalizada en torno a las 11.56 horas, según la información facilitada por el servicio de emergencias. Fueron informados Guardia Civil, SAMU y servicios de emergencias de comunidades limítrofes.