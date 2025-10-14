El Musel y Avilés impulsan un Estudio de Impacto Económico de ambos puertos en el PIB y el empleo regionales

Reunión de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y su homólogo del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, en El Musel. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

Se prevé licitar el estudio antes de final de año y que esté acabado a mediados de 2026

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Gijón (El Musel) y Avilés trabajarán de manera conjunta con el objetivo de impulsar la realización de un estudio de impacto económico de los puertos asturianos de interés general, conforme a la metodología común de Puertos del Estado.

Así lo anunciaron este martes la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y su homólogo del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, tras reunirse en El Musel.

Según una nota de prensa del puerto gijonés, el propósito es que este estudio ofrezca una visión integral del sistema portuario estatal de Asturias y de su contribución al PIB y al empleo autonómicos. La intención es licitar el citado estudio antes de que finalice el año, con la idea de conocer su contenido a mediados de 2026.

Roqueñí, por su lado, ha explicado que contar con un estudio de este tipo "refuerza la posición de los dos puertos en la planificación estratégica y la captación de inversiones, y mejorará la percepción pública de ambos como motor económico".

Asimismo, ha apuntado que los puertos "son infraestructuras críticas que impulsan el crecimiento industrial, la competitividad logística y la cohesión territorial, y se configuran como el principal motor de la Economía Azul".

A este respecto, ha reconocido que no cuentan con estudios actualizados que cuantifiquen su impacto bajo la nueva metodología de Puertos del Estado". El último estudio de este tipo es de 2004.

"Siendo Avilés y Gijón dos puertos que contribuyen de igual manera, con sus particularidades, a la economía regional, tiene todo el sentido hacer ese contrato de asistencia conjuntamente, ya que los datos regionales van a ser comunes a ambos puertos", ha señalado.

Al tiempo, ha hecho hincapié en otros ámbitos de colaboración entre ambas autoridades portuarias, como pueda ser su presencia en ferias comerciales internacionales, que les permitirá tener más visibilidad dentro y fuera de España, así como el desarrollo de programas formativos conjuntos dirigidos al personal de los puertos de Gijón y Avilés y relacionados con innovación, digitalización y aplicación de IA relacionada con la Economía Azul.

Por su parte, Rodríguez Vega ha opinado que este estudio "es una oportunidad para ambos puertos, cada uno con nuestras características, y permitirá determinar la dependencia estructural del tejido industrial respecto a los puertos y justificar las inversiones portuarias con base empírica".

Asimismo, ha defendido su pertinencia "en un contexto en el que los puertos asumimos un papel relevante como polos de innovación, sostenibilidad y transformación, con especial incidencia en el desarrollo económico y territorial en nuestros respectivos ámbitos de influencia".

También ha recalcado la necesidad de actualizar el estudio y que se haga de forma conjunta. "Aunque somos puertos diferentes, estamos vinculados a las mismas industrias y a la misma capacidad industrial, presente y futura, que tenga Asturias", ha remarcado.

"Antes se hablaba de puertos y ahora el término actividad portuaria se ha trasladado a un concepto que es Economía Azul, que engloba todo lo que tiene que ver con la actividad industrial, la carga de graneles, la actividad pesquera, los cruceros, cuidar nuestros puertos deportivos, cuidar el medio ambiente, desarrollar proyectos puerto-ciudad, trabajar en los temas digitales", ha agregado.

"Todo ello forma parte de nuestra estrategia y forma parte del impulso de una Economía Azul estrechamente vinculada a la actividad marítima", ha asegurado.

Se ha resaltado, unido a todo ello, la importancia de ambos puertos en la estructura productiva de Asturias, a lo que se ha puesto de ejemplo que engloban desde las exportaciones siderúrgicas, a plantas químicas, de componentes eólicos y energéticas, así como importaciones de materias primas y graneles industriales.

ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA

En cuanto al estudio, este se enmarca en la estrategia del sistema portuario de interés general de España, a través de Puertos del Estado, que promueve la elaboración de estudios homogéneos de impacto económico con el fin de disponer de indicadores comparables entre los 28 puertos de interés general.

Estos estudios permiten cuantificar la aportación directa, indirecta e inducida del sistema portuario al PIB, al empleo y a la renta regional.

La metodología común de Puertos del Estado (2022) se basa en las Tablas Input-Output (TIO) oficiales de cada comunidad autónoma, lo que garantiza la consistencia con la contabilidad regional y nacional. Incorpora rigor científico, coherencia estadística y un cálculo diferenciado de los impactos directo, indirecto, inducido y estructural.

Los resultados se expresan en términos del PIB y del empleo regionales, siendo comparables entre puertos y compatibles con el Sistema de Cuentas Regionales del INE.