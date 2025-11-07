Nace 'Foro Joven' en Avilés para fomentar la participación y autonomía de la juventud

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha 'Foro Joven', un espacio de encuentro, debate y reflexión destinado a promover la autonomía juvenil y la implicación de los jóvenes en la vida comunitaria. La primera reunión se celebrará el martes 11 de noviembre a las 16.30 horas, aunque la fecha y hora podrán ajustarse para facilitar la participación.

El proyecto, subvencionado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, nace de la demanda de un grupo de jóvenes avilesinos que reclamaban un espacio propio para debatir sobre temas de actualidad, convivencia y participación social. La iniciativa se plantea como "un entorno seguro, plural y participativo, abierto a todas las opiniones sin discriminación por motivos ideológicos, políticos, religiosos o de otra índole".

Las actividades incluirán charlas, mesas redondas y foros abiertos, y su gestión será autogestionada por los propios jóvenes con apoyo de la asociación Branque, que dinamizarán el foro y diseñarán la estrategia y operatividad del proyecto. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa a través del Instagram @espaciojovenaviles, el correo juventud@aviles.es o llamando al 985 56 18 82.