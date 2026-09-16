Los nacimientos suben un 1,89% hasta julio en el Principado de Asturias

Una pareja con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado un total de 2.676 nacimientos entre enero y julio de 2026, un 1,89% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el Principado se produjeron en el séptimo mes del año un total de 387 alumbramientos. De los nacidos en julio, 182 fueron niñas, y 205, niños.

De los 387 nacimientos, la mayoría (125) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (119); de 25 a 29 años (63); de 40 a 44 años (46); de 20 a 24 años (21); y de 15 a 19 años (7); de 45 a 49 años (6).