"Necesitamos, sí o sí, generar energía renovable", afirma el Principado sobre los parques eólicos marinos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha apuntado este jueves, sobre el hecho de que el Ministerio haya reactivado la subasta de los proyectos offshore de parques eólicos marinos, que si se quiere avanzar hacia una soberanía energética, "necesitamos sí o sí generar energía renovable"

Sobre este aspecto, ha incidido en que el Gobierno autonómico, en la planificación energética que se negoció, una de las cuestiones, además del anillo eléctrico, eran puntos de generación para poder evacuar toda esa energía renovable que se supone va a ser generada, por ejemplo, en las zonas previstas para esa eólica offshore en el occidente de Asturias.

Sánchez, en respuesta a los medios de comunicación, ha opinado que no se trata solo de generar energía renovable, sino de ser capaz de almacenarla cuando hay excedente de la misma. De ahí que haya considerado que es una "buena noticia" que esa subasta se reactive.

INDRA

Respecto a los planes de Indra, el consejero no ha querido entrar a valorar los movimientos de la empresa, si bien ha dicho confiar en que la industria de la Defensa, que va a recibir un impulso muy grande en los próximos años, según él, fije en Asturias tanto capacidad de producción y tecnología.

Por otro lado, preguntado por los recursos presentados por su socio de Gobierno contra la implantación de universidades privadas en Asturias, Sánchez ha indicado que, como Gobierno, deben velar porque esas titulaciones cumplan con los estandares de calidad.