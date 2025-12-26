La nieve obliga a usar cadenas en tres puertos asturianos

Archivo - Un vehículo circula por la carretera AS-264 de acceso a Sotres (Cabrales). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas y el hielo formado en las carreteras obliga este viernes a usar cadenas en siete puertos de la red regional.

En puerto de Leitariegos, en la carretera AS-213; en el del Connio, en la carretera AS-348; y en el puerto Ventana AS-228. Además, es necesario el uso de cadenas en la AS-213 Cangas del Narcea-Puerto de Leiteriegos y en Somiedo SD-1 Central de la Malva-Saliencia.

Está cerrado el acceso a los Lagos de Covadonga CO-4 y el tramo de la LN-8 (Lena) entre Tuiza al Puerto de la Cubilla.