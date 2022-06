"No estamos en un cuestionamiento de nuestra alcaldesa", afirma García (PSOE)

El dirigente socialista local ve "fundamental" que Arcelor no pierda producción

GIJÓN, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Ramón García, ha defendido este lunes que la alcaldesa gijonesa, Ana González, "hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir".

"No estamos en un cuestionamiento de nuestra alcaldesa", ha asegurado García, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de reunirse en la Casa del Pueblo con responsables del sindicato USO, entre ellos el coordinador en Asturias, Miguel Rivero.

El dirigente socialista local ha incidido, eso sí, en que el PSOE es un partido en el que "manda la militancia". "Su derecho está protegido como está protegido el de cualquier militante", ha remarcado sobre la regidora gijonesa.

Dicho esto, ha insistido en que seguir con el tema de si se está cuestionando a la alcaldesa desde el PSOE gijonés "no tiene sentido", según él.

Unido a ello, ha dejado claro que las prioridades de la ciudad son otras, máxime cuando estamos saliendo de una pandemia --COVID-19--. A su juicio, hay una serie de problemáticas en la ciudad que no son del momento, es decir, que no son solo coyunturales si no a futuro, y es lo que preocupa al PSOE gijonés.

Preguntado sobre si la polémica generada en torno al 'cascayu' y el proyecto de reforma del Muro puede afectar al PSOE políticamente en las elecciones del próximo año, ha remarcado que hay diferentes maneras de enfrentar el día a día.

A su modo de ver, es "natural" que haya polémicas porque es una ciudad "tremendamente viva". "Eso puede ser molesto, pero es una buena señal", ha asegurado. "En la ciudad todo lo que pasa puede condicionar el voto, pero en qué sentido no lo sabemos", ha matizado García.

Este, además, ha dicho estar seguro de que en la ciudad hay muchísima gente que quiere un modelo "amable" de ciudad. Incluso se ha mostrado convencido de que todo el mundo comparte que el coche debe de ir perdiendo espacio en la ciudad.

Según el responsable socialista gijonés, es obligación del PSOE como fuerza política el encontrar "la mayor cantidad de consenso posible y las mejores soluciones posibles" para que, sin renunciar a lo que se quiere, que sea una ciudad "amable", sea también deseada por una inmensa mayoría.

Por ello, deben presentar un proyecto a futuro que sea "atractivo", según García, para que las personas en la ciudad lo valoren en su mayoría.

ARCELOR, "FUNDAMENTAL" PARA ASTURIAS

Por otro lado, y respecto a la reunión posterior con USO, ha explicado que pertenece a la ronda de contactos que está manteniendo tras hacerse cargo del PSOE gijonés. En el caso de USO, se ha mostrado convencido de que habrá "algún pequeño desencuentro de estrategia, pero no de fondo".

Uno de los temas a abordar es el empleo, que para García lo marca todo, y que, junto a la vivienda, son los elementos principales de cara a la integración social.

De ahí la importancia, a su juicio, de la industria como cabeza tractora de otras actividades económicas. "No se puede renunciar a ello", ha defendido el secretario general del PSOE gijonés.

Dentro de ese contexto, además, ha destacado que en Arcelor es "fundamental" que no se pierda producción, porque si lo hace, se perderá empleo, a su juicio.

Ha agregado, en este sentido, que la apuesta por el horno eléctrico y la posibilidad de uno segundo en Avilés, que espera que se concrete, es para el PSOE fundamental, como lo es que se mantenga la gran industria, sin renunciar a que esta sea "limpia y sostenible", ha asegurado.

Sobre Arcelor, además, ha recordado que "hoy no es una empresa pública porque alguien tomó una decisión en su momento". A esto ha añadido que todos los que vienen detrás están intentando llegar a acuerdos posibles "con una empresa privada, que tiene un enorme interés público", ha remarcado.

Por parte de USO, Rivero se ha mostrado encantado de que el sindicato pueda poner su "granito de arena". Entre las mayores preocupaciones que tienen, ha citado el empleo, en primer lugar, pero también la contratación pública y los servicios sociales.