"A mí no me designaron desde un despacho en Madrid y por eso tampoco me pueden quitar desde allí", dice Barbón (PSOE)

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha reivindicado este viernes el modelo de primarias de su partido, en el que son los militantes los que eligen a los candidatos. "A mí no me designaron desde un despacho en Madrid y por eso tampoco me pueden quitar desde allí", ha comentado.

Barbón se ha pronunciado en estos términos un día después de que la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, confirmase que no se iba a presentar al próximo congreso de su partido.

Aunque el socialista ha dicho que no va a decir al PP cómo tienen que proceder, ha añadido que en el PSOE tienen "otra forma de proceder" y que él mismo fue elegido secretario general de la FSA-PSOE con el voto directo de la militancia socialista. Estos días, ha recordado, están en marcha dos procesos de primarias para elegir a candidatos socialistas en Gijón y Oviedo.

"Las decisiones no se adoptan en Madrid ni nos dicen desde allí lo que tenemos que hacer", ha indicado. "A mí me pusieron los militantes de la FSA-PSOE y serán ellos los que me quiten", ha añadido el dirigente socialista.

Barbón, que dijo que había seguido en directo la comparecencia sin preguntas de Teresa Mallada el día anterior, ha reconocido, no obstante, que él prefiere que haya un PP "fuerte" antes que uno debilitado.

"Prefiero un PP fuerte a una extrema derecha fuerte, para que no pase como en Italia", ha dicho en referencia al reciente resultado electoral de Giorgia Meloni en Italia.

Barbón ha recordado que hay quien piensa que si se fortaleciese la extremaderecha, el PSOE ganaría las elecciones en 2023 con más distancia. "Pero ni así; prefiero ganar algo mas justo sobre el PP y gobernar", ha dicho.

El presidente de Asturias ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de visitar la exposición Covadonga a través del arte, que forma parte de la programación diseñada por el Gobierno de Asturias para conmemorar los 1.300 años de la batalla.