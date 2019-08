"No vamos a aceptar una financiación autonómica que no se construya de forma multilateral", advierte Barbón

Publicado 09/08/2019 15:23:14 CET

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes, a preguntas de los periodistas, a la negociación sobre el próximo modelo de financiación autonómica.

"No vamos a aceptar una financiación que no se construya de forma multilateral y que no vaya más allá de lo exclusivamente numérico", ha advertido el dirigente asturiano, que ha dicho que el nuevo sistema no ha de tener solamente en cuenta el número de habitantes, sino otros factores como la dispersión o el coste real de los servicios.

Pero además, el presidente de Asturias ha criticado a las comunidades autónomas que se han dedicado este tiempo a suprimir impuestos como el de Sucesiones y que ahora pretenden que se les compense a través de la financiación autonómica. "No, no, el esfuerzo fiscal hay que valorarlo", ha comentado Barbón, diciendo que esas comunidades se han dedicado a "devaluar" los servicios.