Nueva convocatoria de ayudas a empresas para la difusión y promoción de la I+D+i

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo refuerza con 400.000 euros la difusión y promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en una nueva convocatoria de ayudas dirigida a empresas y entidades privadas.

Según informa el Gobierno asturiano, este programa busca fortalecer la conexión entre la ciencia y la sociedad, así como promover la cultura innovadora en el tejido económico.

La convocatoria apoyará proyectos que acerquen los avances científicos y tecnológicos a la sociedad, mediante la participación de las compañías en actividades de promoción de la cultura científica e innovadora.

Las acciones que contarán con financiación se centran en las siguientes modalidades: Programa Asturias 4steam, para fomentar las vocaciones científicas; promoción y difusión de transferencia de tecnología, transformación digital y cultura innovadora.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y financiarán hasta el cien por cien de los gastos elegibles de los proyectos seleccionados.

La convocatoria puede consultarse en siguiente enlace del Bopa: miprincipado.asturias.es

Las empresas y asociaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 30 días naturales a partir de mañana. La gestión deberá realizarse a través de la sede electrónica del Principado o del Registro Electrónico General de la Administración del Estado.