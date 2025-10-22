Nueva línea de ayudas dotada con 150.000 euros para financiar el acceso al carné de conducir a desempleados

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 150.000 euros, para financiar el acceso al carné de conducir a personas desempleadas.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad de colectivos con especiales dificultades de incorporación al mercado laboral, facilitando su incorporación a sectores con alta demanda de personal, como el transporte de viajeros y mercancías.

La convocatoria se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y el plazo para presentar solicitudes comenzará mañana. Las personas interesadas dispondrán de quince días hábiles para tramitar su solicitud. Toda la información está disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/333cx22u

Podrán optar a estas ayudas las mujeres desempleadas mayores de 30 años, los hombres desempleados mayores de 45 y las personas paradas de larga duración (más de 12 meses en situación de desempleo) que tengan entre 30 y 45 años.

La subvención cubrirá los gastos derivados de la matrícula en autoescuelas autorizadas, las clases teóricas y prácticas, el informe de aptitud psicofísica y las tasas correspondientes de la Dirección General de Tráfico (DGT).