El nuevo consultorio de Castropol incorporará fisioterapia y renovará el área de medicina, enfermería y pediatría

El jefe del Servicio de Obras de la Consejería de Salud, Jesús Menéndez; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Castropol, Julio Martínez, y el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consultorio de Castropol triplicará la superficie actual, incorporará el servicio de fisioterapia y ampliará el área asistencial con más salas para extracciones, atención de urgencias y tecnologías sanitarias avanzadas. Además, se renovarán las consultas de medicina y enfermería y se mejorará la zona de pediatría, que contará con una sala de lactancia.

El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, ha presentado este miércoles el plan funcional del nuevo equipamiento al alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy.

El nuevo centro, que alcanzará los 772 metros cuadrados, se ubicará en una parcela de 1.700 metros cuadrados junto a los juzgados, que será cedida al Principado por el Ayuntamiento de Castropol. Una vez formalizada esa cesión, la Consejería de Salud iniciará los trámites para licitar la redacción del proyecto.

La nueva ubicación mejorará la accesibilidad tanto para la ciudadanía como para los profesionales sanitarios y los servicios de emergencia. Entre las principales novedades del futuro centro destacan las siguientes: Unidad de fisioterapia, con una superficie de unos 100 metros cuadrados, que incluirá consulta, sala de tratamiento y un cuarto de parafina. Unidad de apoyo asistencial, compuesta por tres salas para nuevas tecnologías, extracciones y tratamientos urgentes, además de un área de espera propia.

Zona de pediatría renovada, que incorporará una sala de lactancia y una sala de espera específica. Consultas de medicina y enfermería ampliadas hasta los 21 metros cuadrados, tanto para atención adulta como pediátrica y consultas polivalentes destinadas a profesionales en formación (MIR y EIR).