La obra de baterías altas del cerro de Santa Catalina, concluida a falta de "pequeños remates"

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha visitado este miércoles la obra de las baterías altas del cerro Santa Catalina, donde se actuó en tres edificios y que está finalizada y entregada, a falta de "pequeños remates".

Villoria, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que el edificio visitado es de nueva planta y servirá de recepción.

Este consta, además, de una sala de proyecciones y aseos para los empleados. El edil ha señalado que es un edificio con una estética de búnker, "en hormigón y corte". Ha apuntado, en este caso, que se pretendía que no destacase mucho, pero que sí recrear el tema militar y búnker.

Ha apuntado, asimismo, que hay otros dos edificios donde se actuó, uno de ellos donde se ubican los baños para el público y el edificio principal, que lleva el puesto de vigilancia.

En total, se ha actuado en unos 1.500 metros cuadrados. Además de la intervención en los edificios, también se levantó toda la cubierta vegetal para reparar la impermeabilización y el sistema de riego. Además, se ha intervenido en el entorno del Elogio del Horizonte, para mejorar el aspecto del pavimento.

El presupuesto empleado ha sido de 621.000 euros y se prevé su apertura en el segundo semestre del año 2026, tras una visualización que hará la Fundación Municipal de Cultura.