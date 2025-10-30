La obra de Javier Victorero, en Trascorrales en el inicio de SPAO 2025

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acoge la quinta edición de la Semana Profesional del Arte (SPAO). Concebida como una plataforma de visibilidad, diálogo y encuentro, la semana ofrece un espacio donde artistas de distintas generaciones y procedencias presentan sus propuestas más recientes en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

La edición de 2025 se centra en la luz como tema principal, un elemento esencial tanto en lo visual como en lo simbólico del arte. Los artistas explorarán sus distintas dimensiones -física, estética, conceptual y simbólica-, y el público podrá disfrutar de obras donde la luz es la protagonista, creando experiencias sensoriales que fomentan la contemplación y el diálogo.

La inauguración ha tenido lugar en la Sala de Trascorrales, con la exposición LUZ de Javier Victorero. En declaraciones a los periodistas, el artista ha explicado que su trabajo "siempre ha estado enfocado en la idea de la luz" y que para esta exposición en Oviedo diseñó una planta basilical con capillas laterales donde establecer relaciones formales y semánticas de contenido.

"Vi enseguida que eran tres naves y diseñé como capillas laterales donde iba a establecer relaciones tanto formales entre las series como semánticas de contenido", ha asegurado Victorero.

Según el artista, su intención era "establecer también en cada capilla unas conexiones especiales dentro de la idea de la luz general" y de ahí "surgió el tema de la distribución de los colores". "Igual que la física descompone la luz en colores, yo como pintor recompongo la luz desde los colores", ha insistido.

La Semana Profesional del Arte cuenta con doce instalaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, siendo el artista invitado en esta ocasión Javier Riera. La programación se desarrollará en tres espacios distintos, la sala de Trascorrales, el Palacio de Exposiciones y Congresos y el Museo de Bellas Artes, y estará dedicada a la luz, un tema universal y profundamente vinculado al arte, elemento que ha acompañado a la creación artística desde los orígenes de la humanidad hasta las instalaciones inmersivas contemporáneas.