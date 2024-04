"Esa obra se tambaleaba y usted lo sabía", reprocha Ruiz (PP) a Calvo (PSOE)

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Andrés Ruiz ha insistido este martes en acusar al consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, de ocultar la información relativa al futuro del vial de Jove, el proyecto de una circunvalación en Gijón que fue descartado por el Ministerio de Transportes tras haber sido licitado un año antes.

"Esa obra se tambaleaba y usted lo sabía", le ha dicho el parlamentario 'popular' al dirigente asturiano, tras la comparecencia de Calvo en la Junta General para informar sobre el vial de Jove.

Ruiz dijo que el Gobierno central utilizó este proyecto para licitarlo con 236 millones, excluidos impuestos, como "propaganda electoral" y que luego, cuando había que "pagar la fiesta" acudieron al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Pero no lograron esa financiación. "El Ministerio está dando vueltas para no pagar esa obra", ha comentado.

Según el diputado del PP, cuando Calvo comparación en la Junta General en el pleno monográfico sobre infraestructuras ya sabía de esos problemas y no los mencionó. Las críticas de Andrés Ruiz llegaron después de que Alejandro Calvo insistiese en el turno de preguntas en que no podía conocer esa circunstancia porque aún no estaba el informe de desistimiento elaborado.

También en la fijación de posiciones se mostró crítico con el consejero el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, quien coincidió con el PP en que la licitación del vial fue un "fraude electoral" para que el PSOE fuese "dopado" a las elecciones.

Para Pumares, la solución puede pasar por el soterramiento y no ha de permitirse que se solvente la cuestión con un "parche" que sería esa circulación por Aboño.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha insistido en que se viene pidiendo esa circunvalación desde 1986. Ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "amenazar" a unos asturianos que "están cansados de que se les tome por el pito del sereno".

La diputada de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS Delia Campomanes, formación que gobierna con el PSOE en Asturias, ha advertido que la solución no puede ser "trasladar la contaminación a otra zona". Además, ha dicho, que en todo lo que se refiere a llevar el tráfico por Aboño hay que ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Carreño.

Por su parte, el diputado del PSOE Ricardo Morales ha insistido en que es ahora el Ministerio al que le corresponde dar una solución alternativa que asegure la comunicación adecuada del Puerto de El Musel "sin poner en peligro la salud, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de Gijón".

"Lo que corresponde al Gobierno del Principado es reclamar tal solución y liderar las demandas que le transmiten el conjunto de la sociedad asturiana", ha subrayado.