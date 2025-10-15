Las obras en los túneles de la AP-66 entre Asturias y León continuarán hasta finales de diciembre

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que las obras de modernización en los túneles de la autopista AP-66, entre Asturias y León, se prolongarán hasta finales de diciembre dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una inversión total de 68,14 millones de euros financiados con fondos europeos.

Los trabajos incluyen la ejecución de galerías y del canal caz en los túneles de Barrios (tubos I y II), parte de las galerías del túnel de Negrón y las actuaciones en los túneles de Pando y Oblanca. Estas labores afectarán al tráfico entre los kilómetros 78 y 101 de la AP-66 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

En el túnel de Negrón II, el corte de la calzada sentido Oviedo se mantendrá previsiblemente hasta el 23 de diciembre. En los túneles de Barrios I y II, el cierre en sentido Oviedo seguirá hasta el 24 de octubre, y en sentido León del 24 de octubre al 28 de noviembre, con restricciones permanentes de carril en ambos sentidos hasta el 23 de diciembre.

El grupo de túneles Entrerregueras, Pando y Vegaviesga continuará con corte permanente de carril en ambos sentidos hasta el 24 de octubre, y en el túnel de Oblanca la afección se prolongará hasta el 17 de noviembre.

El tráfico quedará garantizado mediante desvíos señalizados que derivarán la circulación por la calzada contraria. No se prevén cortes durante el puente de la Constitución ni en episodios de previsión de nevadas para reducir la afectación a los usuarios.