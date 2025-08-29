Ocho proyectos artísticos reciben las ayudas a la producción de la Factoría Cultural de Avilés en su octava edición

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de las ayudas a la producción artística impulsadas por la Concejalía de Cultura de Avilés, a través de la Factoría Cultural, ya tiene proyectos seleccionados. Un total de ocho creadores desarrollarán sus propuestas en este espacio municipal, tras haber sido elegidos entre las 88 iniciativas presentadas en una convocatoria que ha superado la participación de años anteriores y que, por primera vez, se vincula con la futura Bienal Climática que acogerá la ciudad en 2026.

Los nombres de los artistas beneficiarios se han dado a conocer este viernes en un acto celebrado en la propia Factoría, con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y la directora del centro, Anabel Barrio. Las propuestas seleccionadas, procedentes de Asturias, Madrid y Chile, recibirán una beca de 2.000 euros, además del uso de los espacios creativos de la Factoría Cultural. En el caso de las residencias nacionales e internacionales, la ayuda se complementa con alojamiento durante un mes en Avilés, valorado en 750 euros.

Alonso ha recordado que estas ayudas, que cumplen ya ocho años, no se limitan a una aportación económica, sino que ofrecen un entorno de trabajo compartido que favorece la convivencia entre artistas de distintas disciplinas. "Eso permite que surjan nuevos proyectos, nuevas miradas, y también una forma de vivir la ciudad desde la creación artística", ha señalado. Asimismo, ha subrayado que los proyectos podrán exhibirse por primera vez en los espacios culturales municipales, promoviendo tanto la proyección exterior de las obras como la visibilidad del talento artístico en Avilés.

La edición de este año incorpora además una novedad: la colaboración con la Bienal Climática, que aportará una dotación adicional a alguno de los proyectos que se alineen con sus objetivos. Los seleccionados en este apartado se anunciarán más adelante.

Las ayudas a la producción artística valoran aspectos como la originalidad e innovación, la trayectoria de los y las solicitantes, la viabilidad del proyecto, su retorno a la ciudad o su capacidad para fomentar redes creativas.