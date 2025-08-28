Las olas ponen mañana en aviso a 6 provincias del norte del país y lluvias y tormentas a Barcelona, Tarragona y Baleares

MADRID/OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias, Cantabria, La Coruña, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya estarán este viernes en aviso amarillo por fenómenos costeros, mientras que las lluvias y tormentas pondrán en riesgo a Barcelona, Tarragona y Baleares, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este viernes, un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia que se extenderán, aunque afectando de forma ocasional, al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña, donde los chubascos podrían ir con tormenta y ser fuertes al final.

Asimismo se mantendrá la inestabilidad en Baleares y, a primeras horas, en el litoral de Cataluña, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes, e ir con granizo.

En el resto de la Península se prevee un tiempo más estable, aunque con cielos nubosos en el resto de la mitad norte y abundante nubosidad alta en la sur tendiendo a despejar.

En Canarias, se esperan cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nubosos en el sur.

La AEMET destaca que también hay probabilidad de brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Levante.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en litorales del sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península. Podrían superarse localmente los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir.

Las mínimas aumentarán en el extremo noroeste peninsular, descendiendo en el resto de la Península y en Baleares. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea. No se esperan cambios térmicos en Canarias.

Este viernes predominarán los vientos de componente oeste en la Península, en general moderados en la mitad norte, Estrecho y Alborán, y flojos en el resto de la mitad sur; con intervalos de fuerte y probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Cantábrico sin descartarse en Alborán. Tramontana moderada en Ampurdán y Baleares tendiendo a amainar y a rolar a sur, y tendencia a arreciar también la componente sur moderada en el resto del Levante. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte en zonas expuestas.