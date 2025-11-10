Once compañías asturianas exhibirán sus obras en la III muestra de artes escénicas que organiza el Principado en Laboral

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte organiza, en colaboración con la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias (EscenAsturias), la tercera edición de la Muestra d'Artes Escéniques Escena en Rede. El evento, que tendrá lugar en Laboral Ciudad de la Cultura del 24 al 27 de este mes, exhibirá los montajes de once compañías asturianas y, como novedad este año, de una invitada de Cantabria.

Junto con estas representaciones, la programación incluirá también mesas redondas, encuentros y talleres formativos. Esta muestra sectorial busca convertirse "en punto de encuentro profesional y comercial para compañías y artistas de Asturias, programadores e instituciones", según destaca el Principado en una nota de prensa. Igualmente, persigue dinamizar el sector de las artes escénicas y generar espacios para el debate y la reflexión.

A través de las mesas redondas se analizarán diversos temas, como la realización de proyectos de programación por parte de las compañías privadas, los criterios de la selección de las obras o la utilidad de los eventos organizados en la periferia. Se celebrarán dos encuentros profesionales y varios talleres, como 'Incentivos fiscales y financiación alternativa para las artes escénicas', 'Mediación de la disciplina de danza' y 'Otras estrategias y recursos para la financiación de las artes escénicas: el patrocinio privado'.

Los teatros de la Laboral y Alejandro Casona, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD), así como los exteriores de la Ciudad de la Cultura, junto con la sala 1 y las antiguas cocinas del complejo, acogerán la representación de once montajes de compañías asturianas: Formigues, de Elektrafiktion; Leporem oblivionis o El encanto de olvidar, de Meraki Cía; Atra Bilis, de Sótano B; Bauh, de Proyecto Piloto; Perendi, de La Compañía del Alba; Cué, de Mar Rojo Teatro; Julieta en verano, de Proyecto Julieta; Las embotelladoras de sueños, de Hipnótica Circo Teatro; La Regenta, de Kamante Teatro; Malaika, de La Sonrisa del Lagarto, y Postales rotas, de Zig Zag Danza. Como novedad, participará la compañía cántabra Ruido Interno, que pondrá en escena Cervantes encantado.

Las inscripciones para participar en las actividades profesionales se pueden realizar, hasta las 14.00 horas del día 20, a través del formulario disponible en la web escenaenrede.asturiesculturaenrede.es. Los espectáculos están abiertos tanto al público profesional como al general, con entrada libre hasta completar aforo.