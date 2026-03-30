La ONCE reparte 1,68 millones en Gozón con el Cupón de Fin de Semana del 28 de marzo

Archivo - Iglesia de Santa María de Luanco, en Gozón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 1.680.000 euros en 10 cupones premiados en el sorteo del 28 de marzo en Gozón, con un 'Sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado y otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Elisa Tamargo Cuervo es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte al concejo de Gozón, según ha indicado la entidad en nota de prensa. Además, 'Mi día' de la ONCE ha dejado en Pola de Laviana un premio de 3.000 euros, en un boleto premiado el sorteo del sábado, 28 de marzo, que comercializó la vendedora de la Organización Lorena Fernández Coya, desde su quiosco de la calle Leopoldo Alas Clarín.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.