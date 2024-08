ONCE sumó 51 nuevos empleados en Asturias

Kiosko de ONCE

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha incorporado en Asturias 51 nuevos empleados y alcanza la cifra de 1.228 trabajadores. Así lo han explicado responsables de ONCE esta semana en la presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE correspondiente al ejercicio 2023.

A nivel nacional el grupo logró crear en 2023 un total de 3.187 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, lo que supone un crecimiento del 4,6% en el número de trabajadoras y trabajadores hasta los 71.892, con el propósito de alcanzar una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses.

De los casi 72.000 empleados actuales, un 61,6% son personas con discapacidad (44.297) y un 44,4% son mujeres (31.940 trabajadoras). "Somos un gran equipo que convierte íntegramente sus ingresos en nuestro más preciado bien: más y más inversión social; más y más acción social; más y más formación; más y más educación; más y más empleo. Nuestra meta son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión y, con cada empleo, con cada meta alcanzada, nos marcamos nuevos horizontes porque es lo que la sociedad espera de nosotros", ha declarado Yobanka Cuervo, Delegada de la ONCE en Asturias y Diego García, vicepresidente de Consejo Territorial de Asturias.

En el capítulo de prestaciones a personas ciegas o con discapacidad visual, han explicado que se facilita cobertura para 70.997 afiliados y afiliadas a la ONCE, de los que 1.563 viven en Asturias, con especial atención a 3.390 personas con sordoceguera y 7.187 estudiantes (126 en el Principado) incorporados a las aulas ordinarias con el apoyo de hasta 1.500 profesionales de la Organización.

Además, en 2023, se incorporaron a la ONCE un total de 3.377 personas que, tras perder la visión, se acercaron para recibir unos servicios específicos acordes a la realidad de cada uno. De ellos, 80 llegaron a la ONCE de Asturias.

Fundación ONCE aprobó y apoyó financieramente 2.290 proyectos de 967 entidades que trabajan para y por las personas con discapacidad, entre las que distribuyó 127,8 millones de euros. En Asturias se aprobaron 25 proyectos para 17 entidades.