Oriol Roch Izard, nuevo gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oriol Roch Izard llega a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) como su nuevo gerente, tras obtener la mayor puntuación global del proceso selectivo en el que se valoraron los méritos, el proyecto estratégico y de gestión, así como las competencias profesionales de las personas aspirantes. En total, se recibieron 15 candidaturas. Su nombramiento sale publicado este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Desde 2014 ha sido director general de la Euskadiko Orkestra y anteriormente ocupó cargos como director técnico de la Real Filharmonía de Galicia (2004-2014), gerente de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure (1990-2002) y responsable de proyectos culturales en el Ayuntamiento de Mataró. Es licenciado en Historia Contemporánea y posee un posgrado en Gestión Empresarial. Además de castellano, habla inglés, francés y catalán.

El Consejo Rector de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), reunido el pasado 18 de noviembre y presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Vanesa Gutiérrez, decidió la destitución de la gerente, Ana Mateo, que llevaba en el cargo más de 17 años.