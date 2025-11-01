Oro No dice que la retirada de la solicitud de PIER para el proyecto de Salave sería una "excelente noticia"

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Oro No, en Tapia de Casariego, ha celebrado este sábado las noticias relativas a la retirada de la solicitud de declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para el proyecto minero de Salave. "De confirmarse, sería una excelente noticia", han señalado.

"Este hecho reafirma lo que llevamos dos décadas denunciando: que este proyecto es inviable desde todos los puntos de vista y, lejos de ser estratégico, representa todo lo contrario", ha asegurado la plataforma.

Según la organización, el proyecto "es ilegal, pues incumple diversas normativas y leyes; además, es destructivo para el medioambiente y perjudica directamente el desarrollo socioeconómico de la comarca". La Plataforma Oro No considera que la retirada de la solicitud PIER podría ser "una decisión táctica para maquillar el enésimo varapalo al proyecto y el descrédito creciente entre la comunidad inversora".

Oro no ha agradecido, a través de una nota de prensa, "a todas las personas y entidades que forman parte de la oposición a este proyecto por estos 20 años de lucha conjunta contra la mina de Salave".