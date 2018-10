Otea denuncia la "competencia desleal" de una pulpería instalada en una carpa en la calle

Publicado 11/09/2018 13:46:24 CET

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, Otea, ha denunciado este martes la "competencia desleal" de una "macro pulpería y parrilla" ubicada en la vía pública, en la calle Picasso de Oviedo.

En una nota de prensa han criticado que "un año más" se permita "un montaje hostelero ambulante en el centro de Oviedo que genera perjuicio a los negocios de la ciudad". La pulpería se abrió al público el pasado viernes y permanecerá hasta el próximo domingo 16 de septiembre, coincidiendo con la fiesta del Día de Asturias y el inicio de las Fietas de San Mateo.

"Esta actividad hostelera temporal y transeúnte, que cuenta con una carpa de grandes dimensiones y con múltiples mesas y sillas, supone un gran perjuicio para el sector hostelero de Oviedo y es una competencia desleal muy importante", han denunciado.

"Desde Otea Oviedo entendemos que el Ayuntamiento de Oviedo nuevamente otorga el permiso para esta instalación sin pensar en el agravio que supone para el sector hostelero local y atendiendo a razones difícilmente explicables en una ciudad que cuenta con establecimientos que ofrecen exactamente los mismos productos que esta feria y que están abiertos durante todo el año, creando puestos de trabajo para los ovetenses y contribuyendo con sus impuestos a la economía de la ciudad", han argumentado los hosteleros ovetenses.

Según Otea, "no es excusa" que este montaje se realice bajo el paraguas de la Asociación Día de Galicia en Asturias. Pro ello han pedido al Ayuntamiento y a la Asociación Dia de Galicia en Asturias que "reflexionen" y "no permitan una competencia desleal tan evidente". Así, han sugerido que realicen sus actividades culturales y empresariales "sin poner este negocio hostelero ambulante que no es necesario y sí es perjudicial para la ciudad y su tejido empresarial".